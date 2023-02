नई दिल्‍ली. बिग बैश लीग (Big Bash League) के खिताबी मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने ब्रिसबेन हीट (Perth Scorchers vs Brisbane Heat) को पांच विकेट से मात दी. एश्‍टन टर्नर जीत के हीरो रहे जिन्होंने 32 गेंदों पर 53 रन ठोककर पर्थ की टीम को जीत दिलाई. उन्‍हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. पहले बैटिंग करते हुए फाइनल बीबीएल मैच में ब्रिसबेन की टीम ने 176 रनों का लक्ष्‍य दिया. ब्रिसबेन की टीम ने आखिरी ओवर में जैसे-तैसे जीत दर्ज की.

बेटर के आलस से फिसल जाता मैच

यह मुकाबला जीतकर भले ही पर्थ की टीम ने बिग बैश लीग के खिताब पर भी कब्‍जा कर लिया हो लेकिन टीम के ही एक बैटर की गलती के चलते पूरा टूर्नामेंट पर्थ के हाथ से फिसल सकता था. उन्‍हें केवल उपविजेता के तौर पर संतोष करते हुए अगले साल फिर बिग बैश लीग (BBL) में उतरना पड़ सकता था. इस बैटर का नाम है स्टीफन एस्किंजी. एस्किंजी पर्थ की टीम में बतौर ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं.

पहाड़ जैसे लक्ष्‍य के बावजूद दिखाया लापरवाही

पहले बैटिंग करने उतरी ब्रिसबेन हीट की टीम ने पर्थ के बॉलर्स की जमकर ठुकाई की. जिसके चलते ही उन्‍होंने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए. लक्ष्‍य बड़ा था ऐसे में स्‍टीफन एस्किंजी से उम्‍मीद थी कि वो जमकर रन बनाएंगे लेकिन वो अपनी ही लापरवाही से रनआउट हो गए. इस बैटर ने तीन चौकों की मदद से 19 गेंदों पर 21 रन बनाए. चार ओवरों के बाद पर्थ का स्‍कोर बिना विकेट गंवाए 31 रन था.

