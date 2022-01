Rashid Khan ने 300वें टी20 मैच को बनाया यादगार, 17 गेंदों पर झटके 6 विकेट, 5 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके

मेलबर्न. राशिद खान (Rashid Khan) टी20 के बड़े गेंदबाज माने जाते हैं. 23 साल के इस युवा लेग स्पिनर ने बुधवार को अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इसे साबित किया. अपने 300वें टी20 मैच में उन्होंने सिर्फ 17 गेंद पर 6 विकेट लेकर विरोधी टीम को 90 रन पर समेट दिया. बिग बैश लीग (Big Bash League) के एक मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने ब्रिसबेन हीट को (Brisbane Heat vs Adelaide Strikers) 71 रन के बड़े अंतर से हराया. अफगानिस्तान के राशिद टी20 करियर में 420 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 5 बल्लेबाजों को शून्य पर पवेलियन भेजा.

राशिद खान को पारी की पहली 7 गेंद पर कोई विकेट नहीं मिला. 8वीं गेंद पर उन्होंने सैम हीजलेट (0) को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया. अगली गेंद पर उन्हाेंने जैक लेहमेन (0) को बोल्ड किया. ऐसे में उनके पास हैट्रिक लेने का मौका था. लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हाेंने विल (0) को आउट किया. राशिद ने चौथे ओवर की दूसर गेंद पर मैथ्यू (1) और तीसरी गेंद पर मुजीब उर रहमान (0) को आउट किया. ऐसे में उनके पास एक बार फिर हैट्रिक लेने का मौका था, पर वे चूक गए. अंतिम गेंद पर उन्होंने लियाम (0) को आउट कर ब्रिसबेन की पारी को 90 रन पर समेट दिया.

For your viewing pleasure, all six of @rashidkhan_19‘s historic wickets in his 300th T20 match!

He leaves #BBL11 in the lead of the BKT Golden Arm standings! 👑 pic.twitter.com/Zct68mOoxl

