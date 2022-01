BBL: आखिरी ओवर में चाहिए थे 12 रन और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेट...फिर कैसे जीता सिडनी सिक्सर्स; अंतिम ओवर का रोमांच

नई दिल्ली. क्रिकेट में अंतिम गेंद तक कुछ भी हो सकता है और इसी की एक झलक बुधवार को बिग बैश लीग (Big Bash League) के चैलेंजर मुकाबले में देखने को मिली. सिडनी सिक्सर्स ने अंतिम ओवर के रोमांच में एडिलेड स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. सिडनी टीम अब फाइनल में खिताब के लिए पर्थ स्कॉर्चर्स का सामना करेगी. सिडनी को एडिलेड के खिलाफ मुकाबले में जीत के लिए अंतिम ओवर में 12 रन की जरूरत थी लेकिन शुरुआती गेंदों पर ही 2 विकेट गिर गए. ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही थीं लेकिन हेडन केर (Hayden Kerr) के कमाल की बदौलत टीम ने ना सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि फाइनल का टिकट भी कटा लिया.

सिडनी सिक्सर्स ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 156 रन बना लिए थे और उसे अंतिम ओवर में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी. सीन एबॉट और हेडन केर क्रीज पर मौजूद थे. पीटर सिडल ने इस ओवर के लिए गेंद हैरी कॉनवे को थमाई. कॉनवे ने पहली ही गेंद पर एबॉट को कैच आउट करा दिया. उन्होंने 20 गेंदों पर 2 चौके और इतने ही छक्के लगाते हुए 41 रन का योगदान दिया. अगली ही गेंद पर बेन ड्वारशुइस रन आउट हो गए. हालांकि दौड़ने के कारण 1 रन मिला. ऐसे में सिडनी के सामने जीत के लिए 4 गेंदों पर 11 रन का लक्ष्य रह गया.

इसे भी देखें, जसप्रीत बुमराह के लिए 26 जनवरी का दिन है बेहद खास, अपने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में किया था कमाल

तीसरी गेंद पर जॉर्डन सिल्क ने सिंगल लिया और स्ट्राइक हेडन को दी. चौथी गेंद पर हेडन केर ने छक्का जड़ा, जिसके बाद 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे किए. सिल्क हालांकि रिटायर्ड हर्ट हुए क्योंकि उन्हें दौड़ने में समस्या हो रही थी. ओवर की अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी और हेडन केर ने चौका लगाकर सिक्सर्स के खिलाड़ियों और फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया.

This final over had EVERYTHING! #BBL11 pic.twitter.com/cnZ3HhmyqB

— KFC Big Bash League (@BBL) January 26, 2022