BBL के 12वें सीजन का पूरा शेड्यूल आया सामने, 4 फरवरी को होगा फाइनल

कैनबरा. बिग बैश लीग (Big Bash League) के 12वें सीजन का शेड्यूल आ चुका है. 12वें सीजन की शुरुआत इस साल 13 दिसंबर से हो रही है. वहीं इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चार फरवरी साल 2023 में खेला जाएगा. बीबीएल के 12वें सीजन में कुल 56 मुकाबले खेले जाएंगे. सीजन के पहले मुकाबले में सिडनी थंडर की टीम मेलबर्न स्टार्स के सामने चुनौती पेस करेगी. इन दोनों के बीच यह रोमांचक मुकाबला मानुका ओवल में खेला जाएगा.

बता दें पिछले वर्षों में सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कार्चर्स की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यही कारण है कि बीते दो वर्षों में यही दोनों टीम फाइनल में जगह बनाने में भी कामयाब हुई है. बीबीएल के 10वें सीजन में सिडनी सिक्सर्स ने पर्थ स्कार्चर्स को शिकस्त देते हुए खिताब को अपने नाम किया था. वहीं 11वें सीजन में पर्थ स्कार्चर्स ने पलटवार करते हुए सिक्सर्स की टीम को शिकस्त देकर खिताब को अपने नाम किया.

The full schedule for #BBL12 has been released, with 17 venues set to play host to summer’s most exciting sports entertainment offering 💥

— Cricket Australia (@CricketAus) July 14, 2022