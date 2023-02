Valentine Day पर ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टार खिलाड़ियों की 'किसिंग' फोटो वायरल, पहले भी कर चुके हैं प्यार का इजहार

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी एडम जंपा और मार्कस स्टोइनिस अक्सर चर्चा में रहते हैं. इन दोनों के बीच की कमेंस्ट्री देखते ही बनती है. मैदान पर हो या फिर मैदान के बाहर दोनों का रिश्ता गजब का है. किस्मत की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश में भी दोनों एक ही टीम की तरफ से खेलते हैं. वेलेंटाइन डे के खास मौके पर दोनों की बिग बैश टीम मेलबर्न स्टार्स ने तस्वीर साझे की है जिसमें एडम जंपा अपने साथी मार्कस स्टोइनिस को किस करते नजर आ रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दो धुरंधर खिलाड़ी एडम जंपा और मार्कस स्टोइनिस का याराना जगजाहिर है. इन दोनों के रिश्ते कुछ ऐसे हैं जैसे कोई गर्ल फ्रेंड और ब्वॉयफ्रेंड और इनको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक वीडियो पोस्ट कर चुका है.

वेलेंटाइन डे 2023 पर बिग बैश लीग ने एडम जंपा और मार्कस स्टोइनिस की खास तस्वीर को शेयर करते हुए तमाम फैंस को इस खास दिन पर अपने ही तरीके से विश किया. जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें एडम जंपा अपना साथी मार्कस स्टोइनिस को गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं.

There are close teammates and there is Marcus Stoinis and Adam Zampa 😂😂😂 #PAKvAUS pic.twitter.com/lFSY7huv0m

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 26, 2019