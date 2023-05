बॉलीवुड एक्ट्रेस ने धोनी के साथ शेयर किया फोटो, विराट कोहली को बताया फेवरेट क्रिकेटर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैटर विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है. विराट कोहली भारत में सबसे बड़े युवा आइकन में से एक हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा सोशल मीडिया पर उनके भारी संख्या में फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है. कोहली इंस्टाग्राम पर 247 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय और तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं. जबकि ट्विटर पर विराट कोहली के 55.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. विराट कोहली की फैन फॉलोअर्स में अब एक एक्ट्रेस का नाम भी जुड़ गया है.

हाल ही में बॉलीवुड और फेसम साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना ने विराट कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपनी पसंदीदा आईपीएल टीम बताया है. स्टार स्पोर्ट्स द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में रश्मिका मंधाना कहती हैं, ”मैं बैंगलोर से हूं. मैं कर्नाटक से हूं और हमारे पास ‘ई साला कप नामदे’ का नारा है. मुझे उम्मीद है कि इस बार के आईपीएल में मैं जा सकती हूं और आरसीबी को खेलते हुए देख सकती हूं.”

अपने पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में बात करते हुए रश्मिका मंधाना ने विराट कोहली को चुना और उन्हें स्वैगर कहा. रश्मिका ने कहा, ”विराट सर, वह स्वैगर हैं. वह बहुत बढ़िया हैं.”

