बीच मैदान में कैमरामैन पर झल्लाए रोहित शर्मा, अपशब्दों का किया इस्तमाल, वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का पहला मुकाबला नौ फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर स्थित विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली. मैच के दौरान एक पल के लिए कैप्टन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को कैमरामैन के उपर गुस्सा करते हुए देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, भारतीय टीम के लिए दूसरी पारी में 18वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए. अश्विन ने इस ओवर की अपनी दूसरी ही गेंद पर पीटर हैंड्सकॉम्ब को एलबीडब्ल्यू करते हुए कड़ी अपील की. लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ अश्विन के इस अपील से सहमत नजर नहीं आए. नतीजा यह रहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यु की मांग की.

Rohit sharma just said to camera man:

“Abe mujhe kya dikha raha hai, Udhar dikha na…. Chu**ya sala” #INDvAUS #RohitSharma pic.twitter.com/Pq8LQWyjZ0

