नई दिल्‍ली. आज से तकरीबन 29 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्‍लैंड में एशेज सीरीज खेलने गई थी. पहला टेस्‍ट मैच 3 जून 1993 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जा रहा था. कंगारू टीम पहली पारी में 289 रन पर सिमट गई. 4 जून को टीम गेंदबाजी करने आई. इस टीम का एक खिलाड़ी अपना 12वां टेस्‍ट खेल रहा था और यह उसके करियर का पहला एशेज मैच था. इस खिलाड़ी ने जब गेंद अपने हाथ में थामी तब माइक आर्थटन आउट हो चुके थे और क्रीज पर दिग्‍गज ग्राहम गूच और माइक गेटिंग थे. युवा खिलाड़ी ने एशेज सीरीज में अपनी पहली बॉल फेंकी और धुरंधर माइक गेटिंग हक्‍का बक्‍का रह गए. गेटिंग क्‍या ग्राहम गूच समेत हर कोई इस गेंद को देख हैरान था. लेग स्‍टंप के बाहर पड़ी गेंद ने बैटर का ऑफ स्‍टंप उखाड़ दिया था. इस गेंद को ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ माना गया. स्पिन गेंदबाजी को नया आयाम देने वाले शेन वॉर्न (Shane Warne) की शुरुआत कुछ ऐसी थी.

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) में एक बार फ‍िर लोगों के जहेन में लेग स्पिन गेंदबाजी की कला को पुनर्जीवित करने वाले शेन वार्न की यादें ताजा हो गईं. दरअसल, बीते मार्च में वार्न के निधन के बाद पहली बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जा रहा है. वार्न ने इसी मैदान पर अपना 700वां टेस्‍ट विकेट लिया था. मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ठीक वैसी ही कैप पहनकर उतरे जैसी वार्न पहना करते थे. मुकाबला शुरू होने से पहले वार्न के मैचों की झलकियां भी स्‍क्रीन पर दिखाई गईं, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भावुक हो गए. जब मैदान की घड़ी में 3 बजकर 50 मिनट हुए तो स्टैंड में बैठे सभी दर्शक खड़े हो गए और शेन वार्न जैसी टोपी को अपने सर से उतारकर हवा में लहराने लगे. इस दौरान कई लोग रोते हुए भी नजर आए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के दौरान वार्न की जिंदगी और करियर को याद करने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है.

A beautiful tribute to the great Shane Warne to kick off the Boxing Day test. ❤️

The MCG crowds stand and salute to Shane Warne at the occasion of 3.50.pic.twitter.com/SV7I6QULbs

