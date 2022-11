टी20 वर्ल्ड कप की बुरी हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने दिया कप्तानी से इस्तीफा

नई दिल्ली. निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज की टी20 और वनडे टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में मिली बुरी हार के बाद ये निर्णय लिया है. इससे पहले टीम के हेड कोच फिल सिमंस ने साल के अंत तक पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था. वेस्टइंडीज टीम पूरन की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप के क्वॉलिफाइंग स्टेज से ही बाहर हो गई थी और टीम सुपर 12 में जगह नहीं बना पाई थी.

निकोलस पूरन ने कहा, “मैंने टी20 वर्ल्ड कप की भारी निराशा के बाद से कप्तानी के बारे में काफी सोचा है. मैंने इस भूमिका को बड़े गर्व और समर्पण के साथ लिया और पिछले एक साल में इसे पूरी तरह से सब कुछ दिया है. टी20 वर्ल्ड कप हमें परिभाषित नहीं कर सकता है. टीम को लेकर होने वाली समीक्षाओं में आसानी से शामिल हो जाऊंगा और जब तक हमें एक टीम के रूप में फिर से जुड़ने में कई महीने लगेंगे. मैं मार्च और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैचों की तैयारी के लिए काफी समय देना चाहता हूं.”

BREAKING: Nicholas Pooran steps down as the T20I and ODI Captain of the West Indies Senior Men’s Team.

