ओए होए! 3 बार गेंद हवा में उछली, फिर भी गिरते पड़ते ब्रॉडी ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच, VIDEO

नई दिल्ली. बिग बैश लीग 2022-2023 (Big Bash League 2022-2023) का पहला मुकाबला 13 दिसंबर को मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक भिड़ंत कैनबरा स्थित मनुका ओवल में हुई. इस मुकाबले में ब्रॉडी काउच ने शॉर्ट फाइन लेग में एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया. ब्रॉडी के इस कैच की जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है.

ब्रॉडी ने गिरते पड़ते पकड़ा हैरतअंगेज कैच:

मेलबर्न स्टार्स द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में सिडनी थंडर की ओर से मैथ्यू गिल्क्स और एलेक्स हेल्स मैदान में आए. लेकिन अपना पहला बीबीएल मुकाबला खेल रहे कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी दूसरी ही गेंद पर थंडर को बड़ा झटका दिया. पारी का आगाज करने आए गिल्क्स बिना खाता खोले बोल्ट का पहला शिकार बने.

One of the more ridiculous catches you will see! #BBL12 @BKTtires | #GoldenMoment pic.twitter.com/mppFakDxgC

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 13, 2022