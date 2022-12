IPL Auction 2023: बोली फाइनल हुई तो थरथर कांप रहा था 17.50 करोड़ी ऑलराउंडर, खुद को क्यों काट रहा था चिकोटी?

नई दिल्‍ली. आईपीएल का मिनी ऑक्‍शन IPL Auction 2023 होने से कई दिन पहले से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameroon Green) को लेकर लोगों में जबरदस्‍त उत्‍सुकता थी. माना जा रहा था, नीलामी में उनके खाते में बड़ी रकम जाएगी. ऑस्ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के एक मैच के दौरान जोस बटलर ने इस पर ग्रीन से मजा भी ले लिया था. ऑक्‍शन में जब ऑलराउंडर के नाम पर बोली खत्‍म हुई तो कैमरन को ही यकीन नहीं हुआ कि वह इतने कीमती हो सकते है. टी20 वर्ल्‍ड कप के ठीक पहले भारत दौरे पर अपनी काबिलियत दिखाने वाले ऑलराउंडर को नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया मीडिया से बात करते हुए कैमरन ने कहा, ‘जो भी हुआ उसे देखकर मैं खुद को चिकोटी काट रहा था. खुद के लिए आईपीएल नीलामी देखना एक अजीब सा अहसास है. मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं उस वक्‍त कितना ज्यादा नर्वस था. जब आखिरी बोली फाइनल हुई तो मैं कांप सा रहा था. ग्रीन ने कहा, मैं हमेशा ही आईपीएल का प्रशंसक रहा हूं और इसका हिस्सा बनना बेहद शानदार है. मुंबई एक पावरहाउस है और मैं उससे जुड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता.

2 करोड़ से शुरू हुई थी बोली

ऑक्‍शन में कैमरन ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. उनके नाम पर सबसे पहली बोली आरसीबी ने लगाई और फ‍िर इसमें मुंबई शामिल हो गई. इसके बाद रकम 7 करोड़ तक पहुंच गई. ग्रीन को हासिल करने के लिए जब दिल्‍ली भी बिडिंग वार में कूद गई तो मामला खिंचता चला गया. आखिर में जीत मुंबई की हुई, जिसने 17.50 करोड़ रुपये पर्स से निकाल कैमरन पर कुर्बान कर दिए.

आकाश अंबानी भी उछल पड़े

आईपीएल की सबसे सफल टीमों में मुंबई इंडियंस का नाम पहले नंबर पर है. हालांकि, टूर्नामेंट में उनका पिछला सीजन अच्‍छा नहीं रहा था. कीरेन पोलार्ड के रिप्‍लेसमेंट के तौर पर टीम को ऐसा‍ खिलाड़ी चाहिए था कि जो उसे मैच जिता सके. मुंबई की यह तलाश कैमरन ग्रीन पर आकर खत्‍म हो रही थी. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पर हुई बिडिंग वार में जीत हासिल करने के बाद टीम के मालिक आकाश अंबानी का रिएक्‍शन देखने लायक था. आमतौर पर काफी संयत रहने वाले आकाश बोली फाइनल होते ही खुशी से उछल पड़े.

