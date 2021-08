CPL 2021 : क्रिस गेल ने जड़ा ऐसा छक्का, शीशा ही तोड़ दिया- देखिए Video

नई दिल्ली. धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) अपने तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनके हवाई शॉट काफी मशहूर हैं और उनके पास गेंद को मैदान के बाहर भेजने की शानदार प्रतिभा है. कुछ ऐसी ही प्रतिभा उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2021) के मुकाबले में दिखाई और अपने छक्के से शीशा ही तोड़ दिया. हालांकि वह 12 ही रन बना पाए और ओशेन थॉमस की गेंद पर बोल्ड हो गए. गेल की टीम सेंट किट्स एंड नेविस ने इस मुकाबले में बारबाडोस रॉयल्स को गुरुवार को 21 रन से मात दी.

वॉर्नर पार्क में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गेल सेंट किट्स टीम के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे. यूनिवर्स बॉस (Universe Boss) से मशहूर इस दिग्गज ने जेसन होल्डर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और गेंद सीधे साइटस्क्रीन के ऊपर शीशे पर लगी. इससे शीशा ही चकनाचूर हो गया. उनका एक वीडियो सीपीएल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है.

पारी के पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर गेल ने विपक्षी टीम के कप्तान जेसन होल्डर की गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया. बल्लेबाज ने खुद को जगह दी और गेंद को सीधी दिशा में खेला. यह हवाई शॉट साइटस्क्रीन के ऊपर से निकला और शीशे को चकनाचूर कर दिया.

A SMASHING HIT by the Universe Boss @henrygayle sees him with the @OmegaXL hit from match 2. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder #OmegaXL pic.twitter.com/8001dFwNWQ

— CPL T20 (@CPL) August 27, 2021