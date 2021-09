CPL 2021: अंपायर के फैसले से नाराज कायरन पोलार्ड ने मैदान पर की अजीब हरकत, वायरल हुआ Video

नई दिल्‍ली. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2021) में कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने अपने बल्‍ले से कोहराम मचाते हुए त्रिनबागो नाइट राइडर्स को सेंट लूसिया पर 27 रन से जीत दिला दी. नाइट राइडर्स ने खराब शुरुआत के बाद 7 विकेट पर 158 रन बनाए. कप्तान पोलार्ड ने 41 रन बनाए. 6 चौका और 1 छक्का लगाया. यानी 30 रन तो उन्‍होंने महज 7 गेंद पर ही बना डाले. सेंट लूसिया की टीम 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी. त्रिनबागो ने मुकाबला 27 रन से जीता.

इस मैच में खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली और नाइट राइडर्स के कप्‍तान पोलार्ड उस पर अपना विरोध भी जताने से पीछे नहीं हटे. दरअसल नाइट राइडर्स के 19वें ओवर में पोलार्ड और टिफ सीफर्ट क्रीज पर थे. ये जोड़ी तेजी से रन बना रही थी.

Polly : Are you blind?

Umpire : Yes

Pollard walks away 😂😂😂 #TKRvSLK #CPL2021 @KieronPollard55 pic.twitter.com/NGjSdMqmYu

— Thakur (@hassam_sajjad) August 31, 2021