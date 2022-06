ब्रेथवेट ने मैदान पर बल्लेबाज को गेंद मारी, मिली सजा, IPL में करते ऐसी हरकत तो बच जाते, VIDEO

लंदन. कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos Brathwaite) ने टी20 ब्लास्ट के दौरान एक बड़ी गलती कर दी. इसका खामियाजा उनके साथ-साथ टीम को भी भुगतना पड़ा. बर्मिंघम बीयर्स और डर्बीशायर के मैच के दौरान यह घटना हुई. बर्मिंघम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे. जवाब में डर्बीशायर का स्कोर एक विकेट पर 111 रन था. 13वां ओवर कप्तान और तेज गेंदबाज ब्रेथवेट ही डाल रहे थे. बल्लेबाज वायने मेडसन ने गेंदबाज की ओर शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन इस बीच ब्रेथवेट ने गेंद उठाकर विकेट की ओर मारी. लेकिन गेंद मेडसन को लग गई. इसके बाद अंपायर्स ने टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई. आइए बताते हैं कि आखिर उन्हें यह सजा क्यों मिली.

कार्लोस ब्रेथवेट को क्रिकेट के नियम बनाने वाले संस्था एमसीसी के नियम अनफेयर प्ले के तहत सजा मिली और विराेधी टीम के स्काेर में 5 रन जोड़ दिए गए. नियम 42.3.1, किसी खिलाड़ी, अंपायर या किसी अन्य व्यक्ति पर अनुचित और खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने की घटना से संबंधित है. हालांकि यह नियम इंटरनेशनल क्रिकेट और अन्य फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट जैसे आईपीएल का हिस्सा नहीं है.

Not ideal for Carlos Brathwaite 😬

A 5-run penalty was given against the Bears after this incident…#Blast22 pic.twitter.com/pXZLGcEGYa

— Vitality Blast (@VitalityBlast) June 19, 2022