VIDEO: पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत से जम्मू में दीवाली का माहौल, जमकर हुई आतिशबाजी

जम्मू. विराट कोहली की आतिशी पारी की मदद से भारत ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए टी20 वर्ल्ड के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को चार विकेट हरा दिया. 90,000 से अधिक दर्शकों के सामने कोहली ने विपरीत परिस्थितियों में 53 गेंदों में नाबाद 82 रन की खेल कर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई और देश के लोगों के लिए दीवाली से एक दिन पहले ही जश्न की शुरुआत कर दी.

जम्मू में भी कुछ ऐसा ही नजरा दिखा, जहां लोग सड़कों आतिशबाजी करते नजर आए. पाकिस्तान पर भारत की जीत का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और जम कर पटाखे फोड़े. समाचार एजेंसी एएनआई ने जम्मू में स्थानीय नागरिकों द्वारा पटाखे फोड़ने का वीडियो भी साझा किया है.

#WATCH | Celebration mood in Jammu as team India beat Pakistan by 4 wickets in #ICCT20WorldCup2022 pic.twitter.com/JOAxeUmQRz

— ANI (@ANI) October 23, 2022