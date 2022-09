VIDEO: दीप्ति शर्मा से रन आउट होने के एक दिन बाद ही चार्ली डीन ने कर दी ऐसी हरकत

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच काफी रोमांचक रहा. इस मैच में भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने क्रीज छोड़ने के लिए नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ी इंग्लिश बल्लेबाज चार्ली डीन को रन आउट कर दिया था. इस रन आउट को लेकर क्रिकेट जगत में बड़ी बहस चल रही है. कोई इसे सही ठहरा रहा है तो कोई गलत, लेकिन इन सबके बीच रेचेल हेहो ट्रॉफी 2022 का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में चार्ली डीन को क्रीज से बाहर निकलने पर एक बल्लेबाज को चेतावनी देते हुए देखा जा सकता है.

दीप्ति शर्मा के हाथों इस तरह से रन आउट होने के 24 घंटे से भी कम समय में दक्षिणी वाइपर के लिए खेलते हुए डीन भी कुछ ऐसा ही करती हुईं नजर आ रही हैं. इंग्लैंड के महिला घरेलू वनडे टूर्नामेंट के निर्णायक मैच में नॉर्दर्न डायमंड्स के खिलाफ डीन ने आठवां ओवर फेंका. ओवर की दूसरी गेंद फेंकते हुए डीन ने 21 साल की लिंसी स्मिथ को नॉन स्ट्राइकर एंड को छोड़ने के लिए चेतावनी दी.

विराट कोहली-बाबर आजम के बचपन की PHOTO वायरल, फैन ने पूछा- कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे क्या?

डीन के गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी लिंसी स्मिथ क्रीज से आगे बढ़ जाती हैं. ऐसे में डीन उन्हें ऐसा नहीं करने की चेतावनी देती है. सोशल मीडिया पर चार्ली डीन का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Charlie Dean less than 24 hours later pic.twitter.com/oSCO6SrQp6

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) September 25, 2022