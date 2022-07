चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में रचा इतिहास, 118 वर्षो में जो कोई नहीं कर पाया वो भारतीय बल्लेबाज ने कर दिखाया

लंदन. भारतीय स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) का बल्ला काउंटी क्रिकेट में जमकर चल रहा है. उन्होंने 19 जुलाई से जारी 38वें मुकाबले में मिडिलसेक्स (Middlesex) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और दोहरा शतक जड़ दिया है. फिलहाल वह अपनी टीम के लिए खबर लिखे जाने तक पहली पारी में 230 रन बनाकर मैदान में डंटे हुए हैं. उन्होंने अपनी इस उम्दा पारी के दौरान 399 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौके और तीन बेहतरीन छक्के लगाए हैं. मैच के दौरान उन्होंने एक खास उपलब्धी भी हासिल की. दरअसल वह 118 वर्षो में ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट के एक सीजन में तीन दोहरे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. यानि उनसे पहले यह खास कारनामा किसी अन्य खिलाड़ी ने नहीं किया था.

पुजारा मिडिलसेक्स के खिलाफ अपनी टीम ससेक्स (SUSSEX) के लिए फिलहाल बतौर कप्तान खेल रहे हैं. उन्होंने बीते मंगलवार को ही अपना शतक पूरा कर लिया था. लेकिन आज जब वह मैदान में उतरे तो अपनी पारी को 115 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने मैदान में कई बेहतरीन शॉट खेलते हुए इस सीजन का तीसरा दोहरा शतक पूरा किया. फिलहाल वह अपनी टीम के लिए 230 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं.

गौरतलब हो मिडिलसेक्स के खिलाफ जारी 38वें मुकाबले में टॉम हेन्स की जगह पुजारा को कप्तान बनाया गया है. भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य पुजारा का इस सत्र में सात काउंटी मैचों में पांचवां शतक है. ससेक्स के दो विकेट महज 99 रनों पर चले जाने के बाद उन्होंने टॉम असलोप (135) के साथ तीसरे विकेट के लिए 219 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को पटरी पर लाने का कार्य किया.

Pujara becomes the first Sussex player after 118 years to score 3 double hundreds in a single county season.

