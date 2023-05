चेतेश्वर पुजारा बने 19 हजारी... सचिन के खास क्लब में ली एंट्री, अंग्रेजों के घर में दिखाई बल्ले की धमक

नई दिल्ली. भारतीय टेस्ट टीम की ‘नई दीवार’ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) का बल्ला लगातार रन उगल रहा है. पुजारा इस समय सात समंदर पार अपना जौहर दिखा रहे हैं. ससेक्स (Sussex) की ओर से इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे इस दाएं हाथ के बैटर ने शुक्रवार को अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली. पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 19,000 रन पूरे कर लिया. यह रिकॉर्ड कायम करने वाले पुजारा छठे भारतीय हैं.

टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम से अपनी पहचान बना चुके चेतेश्वर पुजारा ने वॉरेस्टरशॉयर के खिलाफ पहली पारी में 189 गेंदों पर 136 रन की पारी खेली. ससेक्स की कप्तानी कर रहे इस भारतीय बैटर ने अपनी इस पारी में 189 गेंदों पर 19 चौके और एक छक्का जड़ा. इसके साथ ही पुजारा ने दिग्गज सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वसीम जाफर के क्लब में एंट्री मारी.

Another FC hundred for Chepu.

Just a Cheteshwar Pujara thing, he loves to do in a format so very close to his heart and soul. ❤️pic.twitter.com/4FZzpTVDq7

— North Stand Gang – Wankhede (@NorthStandGang) May 5, 2023