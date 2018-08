पुजारा को टीम से बाहर करने पर आलोचक शिखर धवन पर निशाना साध रहे हैं, क्‍योंकि उनका मानना है कि शिखर को प्‍लेइंग इलेवन में बनाए रखने के लिए ही कप्‍तान कोहली ने पुजारा की बलि दी है.



Dhawan's Test average is same(in India and abroad) around 43. However, what must worry him is his lack of hundred outside subcontinent. Apart from his 115 and 98(back to back innings in New Zealand) in 2014, not much to write for. #ENGvIND pic.twitter.com/RTM6Ovtv2t

— Vimal Kumar (@Vimalwa) August 1, 2018



Over the last four years Dhawan has never played a full Test series away, because he has always been dropped as he has struggled. Yet he is a regular because of confusion created by white ball form. Time to look beyond him to someone younger in Tests #cricket

— Chandresh Narayanan (@chand2579) August 1, 2018



Frankly, Pujara's form even in county cricket was very mediocre so his being dropped not such a surprise. But Dhawan surely on notice!

— Cricketwallah (@cricketwallah) August 1, 2018

एजबेस्‍टन टेस्‍ट के साथ ही टीम इंडिया की इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है. लेकिन इस टेस्‍ट में कप्‍तान विराट कोहली ने अनुभवी बल्‍लेबाज़ चेतेश्‍वर पुजारा को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखा है, जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है.आपको बता दें कि पुजारा की जगह केएल राहुल को जगह दी गई है, जिन्‍होंने अब तक 24 टेस्‍ट में 40.86 के औसत से 1512 रन बनाए हैं चार शतक के साथ. वहीं, पुजारा ने अब तक खेले 58 टेस्‍ट में 50.34 के औसत से 14 शतकीय पारियों के साथ 4531 रन बनाए हैं.टॉस हारने के बाद कप्‍तान विराट कोहली ने कहा कि पुजारा की जगह केएल राहुल को टीम में मौका दिया गया है और वो नंबर तीन पर बल्‍लेबाज़ी करेंगे.हालांकि आलोचकों ने केएल राहुल के बजाए शिखर धवन को निशाने पर लिया है और ट्विटर पर उनका खूब विरोध हो रहा है.विमल कुमार ने लिखा,' धवन का भारत और भारत से बाहर टेस्‍ट औसत 43 है. जबकि 2014 में न्‍यूजीलैंड में 115 और 98 रन की पारियों के अलावा उन्‍होंने कुछ ख़ास नहीं किया है.जबकि एक अन्‍य टि्वटर यूजर ने लिखा,' शिखर ने पिछले चार साल में विदेश में कोई सीरीज पूरी नहीं खेली है, क्‍योंकि वह खराब प्रदर्शन के कारण बीच में ही टीम से बाहर हुए हैं.'चेतेश्‍वर पुजारा को टीम इंडिया का धाकड़ बल्‍लेबाज़ माना जाता है, क्‍योंकि उनकी मौजूदगी में टीम को अधिक सफलता मिली है. आंकड़ों की बात करें तो पुजारा के रहते हुए भारत ने 58 टेस्‍ट में से 33 में जीत हासिल की है तो 12 में हार मिली है. वहीं 13 मैच ड्रॉ रहे हैं. यानि उनके रहते हुए भारत को 56.90 फीसदी सफलता हासिल हुई है. जबकि उनके बिना टीम ने जो 23 टेस्‍ट मैच खेले हैं उसमें से छह में जीत तो 10 में हार मिली है. जबकि सात टेस्‍ट ड्रॉ रहे हैं. जीत प्रतिशत 26.09 है, जो कि पुजारा की अहमियत को बयान करता है.बहरहाल,पिछली बार साल 2014 में पुजारा जब इंग्लैंड दौरे पर गए थे तो उन्होंने 5 टेस्ट में 22 के औसत से केवल 222 रन बनाए थे.