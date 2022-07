18 टेस्ट शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज अब बनेगा ऑलराउंडर! वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली. भारतीय टेस्ट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में टेस्ट खेलने के बाद दोबारा काउंटी क्रिकेट में लौट गए हैं. वो इस सीजन में ससेक्स की तरफ से खेल रहे हैं. हालांकि, इस बार उन्हें देखकर यही लग रहा है कि वो ऑलराउंडर बनने का इरादा लेकर लौटे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट में गेंदबाजी करते नजर आए. पुजारा ने काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए मैच के तीसरे दिन (13 जुलाई) गेंदबाजी में हाथ आजमाया. उन्होंने एक ओवर लेग स्पिन गेंदबाजी की. इसका वीडियो ससेक्स ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए ससेक्स ने लिखा, “चेतेश्वर पुजारा की गेंदबाजी का एक ओवर.”

अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पुजारा ने सिर्फ एक बार गेंदबाजी की है. वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2015 में हुए एक टेस्ट मैच में. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जरूर उन्होंने 41.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके हैं. पुजारा ने लीसेस्टरशायर के खिलाफ 1 ओवर गेंदबाजी की और उसमें 8 रन दिए.

पुजारा ने लेग स्पिन गेंदबाजी की

पुजारा की गेंदबाजी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो पहली 2 गेंद शॉर्ट लेंथ की फेंकते नजर आए हैं जबकि उनकी तीसरी गेंद फुलटॉस रही. हालांकि, चौथी गेंद जरूर सही जगह पर गिरी और बल्लेबाज ने भी उसे पूरा सम्मान दिया. पांचवीं गेंद पर बल्लेबाज ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला और लेग स्टम्प की तरफ आखिरी गेंद से उनका यह ओवर खत्म हुआ.

An over of @cheteshwar1 bowling. 🚨 pic.twitter.com/I4PdyeCxCx

— Sussex Cricket (@SussexCCC) July 13, 2022