VIDEO: 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं चेतेश्वर पुजारा, रोहित-विराट समेत कोच ने दी बधाई, जानें किसने क्या कहा?

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 फरवरी से दूसरा टेस्ट शुरू होगा. पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था. टीम इंडिया के अनुभवी बैटर चेतेश्वर पुजारा के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलना अपने करियर का शानदार दिन होगा. क्योंकि वह अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 100वें टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोच ने पुजारा को इसके लिए बधाई दी.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी पुजारा को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ” मैं पुजारा को उनके करियर का सौवां टेस्ट मैच खेलने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. बहुत कम लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं.”

टेस्ट करियर में 34 शतक जड़ने वाले बैटर के नाम है शर्मनाक रिकॉर्ड! कोई खिलाड़ी नहीं करना चाहेगा अपने नाम

‘A journey full of hard-work, persistence & grit’

: Wishes & tributes pour in as #TeamIndia congratulate the ever-so-gutsy @cheteshwar1 ahead of his th Test

Watch the SPECIAL FEATURE #INDvAUS https://t.co/d0a2LjFyGh pic.twitter.com/lAFpNcI7SF

— BCCI (@BCCI) February 16, 2023