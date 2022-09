IND VS PAK: छोटू भैया और दीदी के मीम्स की सोशल मीडिया पर आई बाढ़, पंत के साथ उर्वशी हुई ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर फोर मुकाबले में टीम इंडिया ने पाक को कड़ी टक्कर दी लेकिन भारतीय टीम जीतने में नाकामयाब रही. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 60 रन विराट कोहली ने बनाए. रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 30 का आंकड़ा पार नहीं कर सके. वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत 12 गेंदों में दो चौके की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए जिसके बाद उनके और उर्वशी रौतेला के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा जिसके बाद मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान की 73 रनों की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने 19.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. भारतीय टीम की ओर से जब ऋषभ पंत आउट हुए तो छोटू भैया और दीदी के मीम्स ने सोशल मीडिया पर बाढ़ ला दी.

