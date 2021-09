क्रिस केर्न्स मौत से जंग लड़कर लौटे, वीडियो शेयर कर कहा-अभी लंबा सफर तय करना है

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स (Chris Cairns) मौत से लड़ाई जीत चुके हैं. बीते दिनों उनके हार्ट की सर्जरी की गई थी. इसके बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आए. केर्न्स ने वीडियो मैसेज शेयर कर अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत हूं कि यहां हूं. हालांकि, अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. इस पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा कि 6 हफ्ते पहले मुझे टाइप-ए एओर्टिक डाइसेक्शन का सामना करना पड़ा था. मेरे दिल की धमनियां फट गईं थीं. मुझे कई दौर की सर्जरी से गुजरना पड़ा. लेकिन डॉक्टरों और नर्स ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए जी-जान लगा दी और वो इसमें सफल रहे.

केर्न्स ने कहा कि हार्ट सर्जरी के बाद कई तरह की जटिलाएं पैदा हो गईं थीं. उनमें से एक रीढ़ की हड्डी में पैरालिसिस होना था. मुझे पता है कि इससे उबरना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होगा. यहां कैनबरा अस्पताल की टीम, सिडनी के सेंट विंसेंट, सर्जनों, डॉक्टरों, नर्सों, विशेषज्ञों को बहुत-बहुत धन्यवाद – आपने मेरी जान बचाई है. उन सभी शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद जो मेल, मेरी पत्नी, के माध्यम से भेजी गई हैं. मैं इन सभी शुभ संदेशों को पाकर विनम्र और उत्साहित महसूस कर रहा हूं.

It’s been a big 6 wks. On 4th August I suffered a Type A aortic dissection, a rare but serious condition. I required emergency surgery and from there a range of complications ensued and I ended up suffering a spinal stroke. A long road ahead, but I’m grateful to be here. ❤️ pic.twitter.com/ylRoz2HmPF

— Chris Cairns (@chriscairns168) September 19, 2021