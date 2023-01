VIDEO: 4 ओपन हार्ट सर्जरी...कैंसर...लकवा, फिर पैरों पर खड़ा हुआ देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला पूर्व दिग्गज

नई दिल्ली. 4 ओपन हार्ट सर्जरी…स्पाइनल स्ट्रोक…आंतों का कैंसर, 6 महीने अस्पताल के बिस्तर में जिंदगी और मौत के बीच जंग. इतना सबकुछ झेलने के बाद भी अगर कोई अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होकर चलना शुरू कर दे, तो इसे असली हीरो ही कहेंगे. न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स ने अपने जज्बे के दम पर ऐसा ही कुछ कर दिखाया है. केर्न्स ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लकवा होने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस इस पूर्व दिग्गज की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं.

क्रिकेट के मैदान में अपने कभी न हार मानने वाले जज्बे के लिए मशहूर क्रिस केर्न्स ने रीयल लाइफ में भी मजबूत संकल्प, इच्छाशक्ति दिखाई और एक-एक कर सभी बीमारियों से लड़ाई जीतते गए. उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहा. एक बीमारी ने पीछा छोड़ा तो दूसरे ने घर कर लिया. उससे पीछा छूटा तो कुछ और समस्या सामने आ गई. लेकिन केर्न्स ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद दोबारा जिंदगी जीने की शुरुआत की. कुछ वक्त पहले तक यह पता नहीं था कि केर्न्स बच पाएंगे भी या नहीं. लेकिन, अब यह पूर्व क्रिकेटर मार्च में मलेशिया में छुट्टियां बिताने की तैयारी कर रहा है.

Huge year ahead…excited to continue working with @keeogo to push my recovery as far it can go. First international trip planned for March….off to Malaysia with the @keeogo team. Can’t wait. Massive thank you to Andrew Pearce and AI Medical International also. Let’s get it! 💪 pic.twitter.com/y9L2yxTv4a

— Chris Cairns (@chriscairns168) January 8, 2023