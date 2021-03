क्रिस गेल-विव रिचर्ड्स ने जमैका में कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को कहा-शुक्रिया

Legendary Jamaican & WI Cricketer @henrygayle thanks PM @narendramodi , the People and Government of #India for the gift of #MadeInIndia Vaccine to #Jamaica #VaccineMaitri @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/fLBbhF5zTY

'I want to say a big thank you to PM @narendramodi & @hcikingston. The #COVID19 Vaccines are here & we are excited.' @PMOIndia'#India & #Jamaica - We are more than close, we are now brothers'.WI Cricketer Andre Russell praises #VaccineMaitri @Russell12A @DrSJaishankar pic.twitter.com/LhGi5OQeED