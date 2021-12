क्रिस गेल ने जब एक पारी में जड़े 18 छक्के, विराट कोहली की कप्तानी में बनाया अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

नई दिल्ली. क्रिकेट का असली ‘सिक्सर किंग’ कोई है तो वो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं. वो जब पूरे रंग में होते हैं तो फिर गेंदबाजों की खैर नहीं. वो कई बार इस बात को साबित कर चुके हैं. 4 साल पहले आज ही के दिन यानी 12 दिसंबर (On This Day in Cricket) को बांग्लादेश में गेल का तूफान आया था. वो तब थमा, जब गेल के नाम एक टी20 मैच में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. यह मुकाबला बांग्लादेश प्रीमियर लीग (Bangladesh Premier League) में रंगपुर राइडर्स और ढाका डायनामाइट्स के बीच हुआ था.

इस मैच में क्रिस गेल (Chris Gayle) रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे. उन्होंने मैच में 18 छक्के उड़ाते हुए 69 गेंद में नाबाद 146 रन ठोके थे. इसमें 18 छ्क्कों के साथ 5 चौके भी जड़े थे. यानी 146 में से 128 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आए थे. गेल की पारी की बदौलत उनकी टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 206 रन बनाए. जीत के टारगेट का पीछा करते हुए ढाका डायनामाइट्स 149 रन ही बना सके और गेल की टीम यह मुकाबला 57 रन से जीत गई.

गेल ने 2013 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था

इसके साथ ही गेल ने टी20 की एक पारी में सबसे अधिक छक्के जड़ने के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. जो उन्होंने 2013 में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की तरफ से खेलते हुए बनाया था. तब विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 17 छक्के जड़ते हुए 66 गेंद में नाबाद 175 रन बनाए थे. जो आज भी टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी है. इस दौरान गेल ने 17 छक्कों के अलावा 13 चौके भी जमाए थे.

पुनीत बिष्ट ने टी20 मैच में 17 छक्के उड़ाए थे

एक टी20 मैच में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में गेल के बाद भारतीय बल्लेबाज पुनीत बिष्ट का नाम आता है. बिष्ट ने मेघालय के लिए इसी साल जनवरी में मिजोरम के खिलाफ 17 छक्के ठोके थे. इस मैच में बिष्ट ने 51 गेंद में नाबाद 146 रन बनाए थे. इसमें 6 चौके भी शामिल थे. इस लिस्ट में गेल और पुनीत के बाद इंग्लैंड के ग्राहम नेपियर, श्रीलंका के दासुन शनाका और अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाजई का नाम आता है. इन तीनों ने टी20 की एक पारी में 16-16 छक्के उड़ाए हैं. गेल टी20 मैच में 15 छक्के भी लगा चुके हैं.

