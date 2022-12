VIDEO: 16 करोड़ में बिके निकोलस पूरन तो क्रिस गेल ने ली चुटकी, कहा- मेरे पैसे कब...

नई दिल्ली: आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी में सैम करेन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे. उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा. कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ में खरीदा. इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हुए. वही वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को भी बड़ी रकम हासिल हुई. नीलामी के बाद वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बैटर क्रिस गेल (Chris Gayle) ने पूरन की चुटकी ली है.

गेल ने जियो सिनेमा पर बातचीत के दौरान कहा, ‘यह तीन खिलाड़ी प्राइवेट जेट कैटेगरी के खिलाड़ी हैं’. गेल ने अपने साथी निकोलस पूरन को लेकर मजाक के मूड में कहा, ‘ निक्की पी जो पैसा मैंने आपको उधार दिया था. क्या वो मुझे वापस मिल सका है.’ बता दें कि वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा है. उन्हें इतनी बड़ी रकम में इससे पहले किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था.

