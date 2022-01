ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाज क्रिस देवलिस ने 72 गेंदों पर ठोके 237 रन, 44 गेंद पर लगे चौके-छक्के

नई दिल्ली. खिलाड़ी कई बार क्रीज पर जम जाते हैं तो उन्हें आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए ‘असंभव’ हो जाता है. ऐसा ही हुआ सोमवार को जब ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर क्रिकेट के दौरान मेलबर्न के एक खिलाड़ी ने मात्र 72 गेंदों पर 237 रन ठोक दिए. विक्टोरिया प्रीमियर क्रिकेट की सेकंड ग्रेड प्रतियोगिता के दौरान क्रिस देवलिस (Chris Thewlis) ने धमाकेदार पारी खेली. कैंपरवेल मैगपाइस के इस ओपनर ने अपनी पारी में 20 चौके और ताबड़तोड़ 24 छक्के जड़े.

क्रिस देवलिस ओपनिंग को उतरे और ताबड़तोड़ रन बटोरे. उन्होंने केवल 72 गेंद खेलीं और 237 रन बना डाले. खास बात है कि उन्होंने 72 में से 44 गेंदों पर तो चौके-छक्के ही लगाए. उनकी इस पारी की बदौलत टीम कैंपरवेल ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 441 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में किंग्स्टन हॉथोर्न टीम 8 विकेट खोकर 203 रन ही बना पाई.

देवलिस ने कमाल की पारी खेली लेकिन इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जब क्रिस देवलिस 236 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे, तब गेंदबाज ने एक धीमी गेंद फेंकी. इस पर क्रिस ने शॉट लगाया लेकिन डीप पॉजिशन पर खड़ा फील्डर हवाई शॉट को लपकने में नाकाम रहा. ऐसे में गेंदबाज काफी निराश हुआ और जोर-जोर से चिल्लाने लगा- हर सप्ताह, हर सप्ताह ऐसे ही होता है.

January 22, 2022