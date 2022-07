IND vs WI: हार से बेहाल वेस्टइंडीज, कोच ने किताब के सहारे फूंकी जान, इस बार दांव पर है शान

हाइलाइट्स वेस्टइंडीज टीम पहले 2 वनडे हारकर भारत से सीरीज गंवा चुकी है कोच फिल सिमंस ने तीसरे मैच से पहले खिलाड़ियों में फूंकी जान भारत से पहले कैरेबियाई टीम बांग्लादेश से भी वनडे सीरीज हारी थी

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज की टीम भारत से पहले 2 मैच हारकर 3 वनडे की सीरीज पहले ही गंवा चुकी है. अब उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. दोनों देशों के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 27 जुलाई को खेला जाएगा. ऐसे में कोच फिल सिमंस लगातार हार झेल रही कैरेबियाई टीम में जान फूंकने की कोशिशों में जुट गए हैं और इसके लिए उन्होंने किताब का सहारा लिया है. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए पूर्व दिग्गज पेसर माइकल होल्डिंग की किताब ‘Why we Kneel – How we rise’ दी है. यह किताब 2021 में रिलीज हुई थी. इस किताब में होल्डिंग ने नस्लभेद को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं.

वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों को माइकल होल्डिंग की किताब देने का यह आइडिया क्रिकेट वेस्टइंडीज के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशोर शैलो ने दिया. उन्हें लगा कि इस वक्त खराब दौर से गुजर रही है वेस्टइंडीज की टीम को मोटिवेट करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता. वैसे तो होल्डिंग की इस किताब का ज्यादातर हिस्सा नस्लभेद पर आधारित है. लेकिन इसमें वेस्टइंडीज के इतिहास की भी बात की गई है.

वेस्टइंडीज की टीम अब तक 8 वनडे हार चुकी

वेस्टइंडीज जून से अब तक लगातार 8 वनडे गंवा चुका है. भारत से दो वनडे हारने से पहले उसे अपने घर में बांग्लादेश ने 3 वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था और पाकिस्तान में भी उसे तीन वनडे गंवाने पड़े थे. हालांकि, इससे पहले भी वेस्टइंडीज टीम वनडे में इस तरह के खराब दौर से गुजर चुकी है. 2005 में भी वेस्टइंडीज की टीम अपने घर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से लगातार 8 वनडे हारी थी. वेस्टइंडीज ने पिछली पांच में से सिर्फ एक वनडे सीरीज जीती है. वो भी नीदरलैंड के खिलाफ. इस दौरान उसे अपने से कमजोर बांग्लादेश और आयरलैंड से भी हार झेलनी पड़ी.

दोनों वनडे में वेस्टइंडीज ने 300 से अधिक रन बनाए

निकोलस पूरन की अगुआई वाली टीम ने भारत के खिलाफ पहले 2 वनडे में अच्छा खेल दिखाया है. जहां बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम 200 रन रन का आकंड़ा तक नहीं पार कर पाई थी. वहीं, भारत के खिलाफ पहले दोनों वनडे में कैरेबियाई टीम ने 300 से अधिक रन बनाए और यह दोनों ही मैच उसने करीबी अंतर से हारे. ऐसे में अगर तीसरे वनडे में कैरेबियाई भारत पर भारी पड़े तो शायद ही किसी को हैरानी होगी.

