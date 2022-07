धड़ाधड़ विकेट चटका रही थीं जोनासेन, हरमनप्रीत ने छक्का लगाकर बोलती की बंद, देखें VIDEO

बर्मिंघम. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 2022) के ग्रुप ए में आज भारतीय महिला टीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से हुई. इस मुकाबले में भारतीय टीम को तीन विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. इसके बावजूद कई मायनों में भारतीय फैंस इस मैच को याद रखेंगे. जी हां अगर इतिहास में याद किया जाएगा कि किस महिला बल्लेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली अर्धशतकीय पारी खेली, तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के नाम को सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा.

भारतीय कप्तान ने आज ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी करते हुए 52 रन की उम्दा अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए आठ चौके एवं एक बेहतरीन छक्का लगाया. कौर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला छक्का जड़ने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं. उन्होंने यह बेहतरीन छक्का एक कदम आगे निकलते हुए जेस जोनासेन के खिलाफ लगाया.

First 6 in #cwg2022 from Indian skipper Harmanpreet kaur. #AusvInd #harmampreetkaur pic.twitter.com/qy4JK3IAxr

