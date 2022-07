CWG 2022 के लिए हरमनप्रीत एंड कंपनी बर्मिंघम पहुंची, देखें कैसे हुआ टीम का वेलकम

नई दिल्ली. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंग्लैंड पहुंच गई है. 28 जुलाई से बर्मिंघम में इन खेलों की शुरुआत होगी. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें खिलाड़ी बर्मिंघम एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ साई ने कैप्शन दिया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बर्मिंघम पहुंचने की एक झलक, कृपया #Cheer4India से जुड़े मैसेज भेजते रहें. भारतीय टीम ने 25 जुलाई को बैंगलुरू से बर्मिंघम के लिए उड़ान भरी थी.

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बारबाडोस के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. भारत अपना पहला मुकाबला मेग लैनिंग की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से 29 जुलाई को खेलेगा. बता दें कि महिला क्रिकेट का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू हो रहा है. मुकाबले टी20 फॉर्मेट में एजबेस्टन में खेले जाएंगे. यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट खेला जाएगा. इससे पहले, 1998 में मलेशिया में हुए गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था. हालांकि, तब मेंस टीमों के बीच ही मुकाबले हुए थे.

Glimpses from Indian women’s cricket 🏏 team’s arrival in Birmingham for #CWG2022

Keep your #Cheer4India 🇮🇳 messages coming in 😁💯@PMOIndia @ianuragthakur@NisithPramanik @IndiaSports @BCCIWomen @CGI_Bghm @ImHarmanpreet pic.twitter.com/T3wOdOZ327

