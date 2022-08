कार्तिक की पत्नी ने बर्मिंघम में जीता पदक तो खिलाड़ी हुआ खुश, दीपिका को ऐसे ही कमेंट की रही होगी उम्मीद

बर्मिंघम. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 2022) में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार चल रहा है. टीम ने खबर लिखे जानें तक 55 पदक अपने नाम कर लिए हैं. भारतीय टीम बर्मिंघम गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल करने के मामले में मौजूदा समय में पांचवें स्थान पर स्थित है. भारतीय दल की झोली में अबतक 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की पत्नी दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) भी अपना जलवा बिखरने में कामयाब रहीं. पल्लीकल ने स्क्वैश के मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. बर्मिंघम में दीपिका के उम्दा प्रदर्शन से दिनेश कार्तिक भी काफी खुश हैं.

It’s here!!

The effort and perseverance has paid off…so happy and proud of both of you!@DipikaPallikal @SauravGhosal #CWG22 pic.twitter.com/sHaJgXoGy1

— DK (@DineshKarthik) August 7, 2022