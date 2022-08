दीप्ति शर्मा ने पीछे भागते हुए एक हाथ से पकड़ा करिश्माई कैच, जिसने भी देखा यह VIDEO...

बर्मिंघम. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 2022) में क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला बीते रविवार को भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम महज नौ रनों से गोल्ड मेडल जीतते-जीतते रह गई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बावजूद पूरी दुनिया में भारतीय महिला खिलाड़ियों की जमकर सराहना हो रही है. मैच के दौरान महिला खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है.

फाइनल मुकाबले में एक ओर जहां कैप्टन हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने जुझारू अर्द्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने की हरसंभव कोशिश की. वहीं क्षेत्ररक्षण के दौरान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने भी अपना पूरा दमखम झोंखते हुए शानदार फील्डिंग का मुआयना कराया. शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक हाथ से कैच लपकती हुई नजर आ रही हैं.

What a catch from Deepti Sharma One handed catch

One word for this catch #INDvsAUS #IndianCricketTeam pic.twitter.com/hdZ5Lav9bV

