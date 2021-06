अमेरिका में भी क्रिकेट: टी20 लीग में उतरेंगे 11 भारतीय, 140 किलो वजनी क्रिकेटर को भी मौका

न्यूयॉर्क. टी20 लीग के कारण इंटरनेशनल क्रिकट का कैलेंडर प्रभावित हो रहा है. सभी बड़े देश आज अपनी टी20 लीग आयोजित कर रह हैं. इस बीच अमेरिका में भी 31 जुलाई से टी20 लीग की शुरुआत होने जा रही है. इसमें दुनिया भर के 80 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शामिल होंगे. इसमें 11 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. विंडीज के रहकीम कॉर्नवाल को भी एक टीम में जगह मिली है. 140 किलो कॉर्नवॉल दुनिया के सबसे वजनी क्रिकेट खिलाड़ी हैं.



अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइजेस ने 27 फ्रेंचाइजी टीम के टूर्नामेंट के कार्यक्रम को घोषित कर दिया है. 6 हफ्ते तक चलने वाले टूर्नामेंट में कई बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल होंगे. अभी भी 12 खिलाड़ियों को वीजा के कारण खेलने की अनुमति नहीं मिली है. बड़े खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन, दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर डेन पिएट, विंडीज के रहकीम कॉर्नवाॅल, पाकिस्तान के शमी असमल, हम्माद आजम शामिल हैं. इतना ही नहीं विंडीज के 42 सल के रिकार्डो पॉवेल को भी जगह मिली है.



