स्टोक्स ने कप्तान बनते ही मचाया कोहराम, ठोका तूफानी शतक, लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने से चूके, VIDEO

लंदन. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को पिछले दिनों इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है. स्टोक्स ने इसका जश्न शतक के साथ मनाया. काउंटी चैंपियनशिप (County Championship Ddivision Two) में डरहम की ओर से खेलते हुए उन्होंने शुक्रवार को शानदार शतक जड़ा. इतना नहीं उन्हाेंने एक ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाते हुए कुल 34 रन बटोरे. 2 दिवसीय मैच के दूसरे दिन टीम ने वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट पर 580 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. स्टोक्स 161 रन आउट हुए. हालांकि वे दोहरा शतक नहीं लगा सके.

टीम ने दूसरे दिन 3 विकेट पर 339 रन से आगे खेलना शुरू किया. तब तक बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे. उन्होंने 2 घंटे से कम समय में ही शतक जड़ दिया था. इससे उनकी आतिशी पारी का अंदाजा लगाया जा सकता है. वे 88 गेंद पर 161 रन बनाकर आउट हुए. स्ट्राइक रेट 183 का रहा. उन्होंने तक 17 छक्के और 8 चौके लगाए. यानी बाउंड्री से ही 134 रन बनाए. दौड़कर सिर्फ 27 रन लिए. यह उनका फर्स्ट क्लास करियर का 20वां शतक है. उन्होंने 64 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह क्लब के इतिहास का सबसे तेज शतक है.

Just the FIFTEEN sixes for @benstokes38 this morning – including five in one over

He’s currently 147* from 82 balls. #ForTheNorth pic.twitter.com/0bArnSKCvB

