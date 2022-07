वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड में किया कमाल, बल्लेबाज को नहीं लगी हवा और हुआ बोल्ड, VIDEO

लंदन. वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) चोट से उबर रहे हैं. फॉर्म हासिल करने के लिए वे इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में खेल रहे हैं. उन्होंने लंकाशायर से खेलते हुए केंट के खिलाफ दूसरी पारी में 3 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने जॉर्डन कॉक्स को बोल्ड किया और उन्हें हवा तक नहीं लगी. लंकाशायर ने यह मैच 184 रन से जीता. केंट की ओर से भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी खेल रहे हैं और उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट भी लिए. लेकिन उनकी टीम को इस मैच में हार झेलनी पड़ी.

मैच के चौथे दिन लंकाशायर ने दूसरी पारी 9 विकेट पर 436 रन बनाकर घोषित की. रॉब जोंस 65 रन बनाकर नाबाद रहे. टीम ने पहली पारी में 145 जबकि केंट ने 270 रन बनाकर बढ़त हासिल की थी. इस तरह से केंट को 312 रन का लक्ष्य मिला. लेकिन दूसरी पारी में उसके बल्लेबाज फेल रहे और पूरी टीम 52.2 ओवर में 127 रन बनाकर सिमट गई. तेज गेंदबाज टॉम बेली ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए. इसके अलावा वॉशिंटन सुंदर को 3 विकेट मिला.

That is an incredible delivery from @Sundarwashi5 😲#LVCountyChamp pic.twitter.com/rLyMvMmI9l

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) July 28, 2022