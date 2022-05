शाहीन अफरीदी ने उखाड़ दिए स्टंप, चेतेश्वर पुजारा की टीम का बल्लेबाज देखता रह गया, VIDEO

होव. शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्हाेंने गुरुवार को एक मैच में (Sussex vs Middlesex) बल्लेबाज के स्टंप ही उखाड़ दिए. इस टीम में भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) भी हैं. हालांकि अभी उनकी बल्लेबाजी आनी बाकी है. उन्होंने ने भी अब तक अच्छा खेल दिखाया है और लगातार 3 मैच में 3 शतक लगाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 दोहरे शतक भी जड़े हैं. ऐसे में एक बार फिर से भारतीय टेस्ट टीम में उनकी वापसी की मांग तेज हो गई है. ससेक्स ने लंच तक मिडिलसेक्स के खिलाफ 31 ओवर में एक विकेट पर 90 रन बना लिए हैं.

चार दिवसीय मैच के पहले दिन ससेक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने पहले 8 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया और स्कोर 23 रन था. 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने ससेक्स के कप्तान टॉम हेंस को शानदार तरीके से बोल्ड किया. वे 28 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हुए. 2 चौका लगाया. हालांकि मौजूदा सीजन में वे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. अली ओर 35 और टॉम एल्शॉप 34 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. पुजारा की बल्लेबाजी अभी आनी बाकी है. टीम में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी हैं. ऐसे में रिजवान और अफरीदी के बीच में भी रोचक जंग देखने हो मिल सकती है.

