County Cricket: 11 खिलाड़ी मिलकर अंतिम बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके! मैच ड्रॉ; वीडियो हुआ वायरल

साउथम्प्टन. काउंटी क्रिकेट (County Cricket) में एक रोमांचक मुकाबला देखने काे मिला. 46 गेंद का खेल बाकी थी और सिर्फ एक विकेट बचा था. अंतिम समय में याॅर्कशायर (Yorkshire) ने बल्लेबाज के पास गेंदबाज सहित सभी 11 फील्डर लगा दिए थे. लेकिन वे अंतिम खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके और इस तरह से हैंपशायर (Hampshire) ने ना सिर्फ मुकाबल ड्रॉ कराया, बल्कि महत्वपूर्ण अंक भी हासिल किए. इस मैच का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

चार दिवसीय मैच के अंतिम दिन हैंपशायर को 393 रन का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम ने 177 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे. ऐस में लग रहा था कि टीम मुकाबला हार जाएगी. लेकिन काइल एबॉट (9*) और ब्रेड वील (0*) ने शानदार साझेदारी करके टीम को हार से बचाया. दोनों ने अंतिम 46 गेंद पर विकेट नहीं गिरने दिया. एबॉट ने कुल 51 जबकि वील ने 22 गेंद का सामना किया. टीम ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 177 रन बनाए.

CLOSE | A fantastic day four effort sees us secure a draw against @YorkshireCCC at @TheAgeasBowl @Kyle_Abbott87 & @BradWheal – both unable to bowl earlier in the game due to injury – bat out the last 7.4 overs in fading light pic.twitter.com/tce0N9Jl8d

— Hampshire Cricket (@hantscricket) September 2, 2021