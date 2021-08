CPL 2021: शाहरुख खान की टीम के बल्लेबाज ने बिना गेंद देखे जड़ा छक्का, फैंस रह गए हक्के-बक्के

नई दिल्ली. टी20 ने क्रिकेट खेलने का अंदाज पूरी तरह बदल दिया है. तेजी से रन बनाने के लिए बल्लेबाज नए-नए श़ॉट्स ईजाद कर रहे हैं. वेस्टइंडीज में चल रही कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2021) में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. यहां सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) के बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर (Andre Fletcher) ने ऐसा छक्का मारा कि ना सिर्फ क्रिकेट फैंस, बल्कि खेल के जानकर भी हक्के-बक्के रह गए. उनके इस शॉट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने यह शॉट त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) के खिलाफ मैच में लगाया. उन्होंने इस मैच में 28 रन बनाए. यह बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान की टीम है.

इस मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. सेंट लूसिया के लिए फ्लेचर और रहकीम कॉर्नवॉल पारी की शुरुआत करने आए. मैच का पांचवां ओवर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज इसरू उडाना फेंकने आए. लेकिन फ्लेचर ने उडाना की लगातार दो गेंदों पर छक्के जड़ दिए. पहला छक्का उन्होंने डीप मिडविकेट की तरह उड़ाया. फ्लेचर के बल्ले से अगला छक्का भी इसी दिशा में गया. लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने हवाई शॉट लगाते समय गेंद को देखा तक नहीं. फुटबॉल में तो ऐसे शॉट्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कम ही देखने को मिलता है.

NO LOOK SIX! The SPICEMAN Andre Fletcher with the @OmegaXL HIT from match 7. #CPL21 #SLKvTKR #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/b3PC3lZwBa

— CPL T20 (@CPL) August 29, 2021