CPL 2022: बाउंड्री पर कायरन पोलार्ड बने ‘सुपरमैन’, हवा में उड़कर एक हाथ से पकड़ा शानदार कैच, देखें वीडियो

नई दिल्ली: कैरिबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) की शुरुआत 31 अगस्त से हो चुकी है और कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे है. ऐसा ही कुछ 1 सितंबर को हुआ जब त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) ने सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) को 3 विकेट से हराकर मैच जीता. मुकाबला काफी रोमांचक रहा और टीकेआर ने 4 गेंद शेष रहते यह मैच जीत लिया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर और टीकेआर के कप्तान कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने अलजारी जोसेफ का बाउंड्री पर हैरतअंगेज कैच लपका. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कैरेबियन प्रीमियर लीग दूसरे मैच में कायरन पोलार्ड ने हवा में उड़ते हुए कैच लपका. जाइडन सील्स के 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन पर पोलार्ड के हाथों में थमा बैठे. अल्जारी जोसेफ इस मैच में 6 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

WOW. No way did @KieronPollard55 pull that off. Needed every bit of his height and experience for that catch!

