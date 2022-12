VIDEO: नाथन लायन की मिस्ट्री बॉल पर ब्रेथवेट खा गए चकमा…ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया मैच

नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्‍ट में वेस्टइंडीज को 164 रन से हराकर दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 498 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 333 रन पर ही पवेलियन लौट गई. क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Brathwaite) ने कप्‍तानी पारी खेलते हुए शतक लगाया. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन (Nathan Lyon) ने दूसरी पारी में छह विकेट झटके. उनकी एक मिस्ट्री बॉल ने ही ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का रास्‍ता खोला.

वेस्‍टइंडीज को मैच जीतने के लिए चौथी पारी में 498 रन बनाने थे. चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक विंडीज ने 192 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे. एक तरफ जहां दूसरे कैरेबियन बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन जाते नजर आए वहीं, कप्‍तान क्रेग ब्रेथवेट क्रीज पर डटे रहे. मैच के पांचवें दिन आउट होने से पहले उन्‍होंने 188 गेंद में 110 रन की पारी खेली.

ब्रेथवेट को बल्‍लेबाजी करता देख एक समय लग रहा था कि वह वेस्‍टइंडीज के लिए मैच बचा सकते हैं. इसी बीच, नाथन लायन ने ऐसी गेंद फेंकी जिस पर ब्रेथवेट पूरी तरह चकमा खा गए. दरअसल, वेस्टइंडीज की पारी के 72वें ओवर में लियोन की एक गेंद पर ब्रेथवेट कंफ्यूज हो गए और जब तक वह कुछ समझ पाते मिस्ट्री बॉल अपना काम कर चुकी थी. गेंद सीधे स्टंप में जाकर लगी और ब्रेथेवट 110 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. लायन ने अपनी गेंद की गति में बदलाव कर विंडीज कप्‍तान को चकमा दिया था.

Brilliant from Nathan Lyon!

He catches the centurion Kraigg Brathwaite in two minds and the ball clatters into the stumps! #OhWhatAFeeling#AUSvWI | @Toyota_Aus pic.twitter.com/3xeE4wev19

