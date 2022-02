Ind vs Eng live score, U19 World Cup Final: भारत को दूसरी गेंद पर झटका, अंगकृष शून्य पर आउट

U19 World Cup Final: Eng 145/7 in 35: 35 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 145 रन है. दो विकेट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार, 4 विकेट तेज गेंदबाज राज बाव और एक विकेट ऑफ स्पिनर कौशल तांबे को मिला है. जेम्स रियू 72 और जेम्स सेल्स 19 रन पर खेल रहे हैं. दोनों अर्धशतकीय साझेदारी कर चुके हैं. Eng 145/7 in 35 vs IND