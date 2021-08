नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 14 अगस्‍त यानी शनिवार को क्रिकेट के मैदान पर काफी रोमांच देखने को मिलेगा. जहां भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्‍लैंड अपनी पारी को आगे बढ़ाएगा. वहीं पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज (Pakistan vs West Indies) के बीच पहले टेस्‍ट का भी तीसरा दिन है.इसके अलावा द हंड्रेड लीग (the hundred), रॉयल लंदन वनडे कप, स्वीडन और डेनमार्क के बीच टी20 सीरीज, एसएलसी इनविटेशनल टी20 लीग, पाकिस्‍तान की कश्‍मीर प्रीमियर लीग का क्‍वालीफायर, जिम्‍बाब्‍वे इमर्जिंग प्‍लेयर्स और नामिबिया ईगल्‍स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट मैच का आज तीसरा दिन है. इंग्‍लैंड 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलेगा. वहीं भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए. पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्‍ट मैच का भी आज तीसरा दिन है. वेस्‍टइंडीज ने 8 विकेट पर 251 रन बना लिए हैं. शनिवार को एक्‍सेस और यॉर्कशर के बीच रॉयल लंदन वनडे कप का क्‍वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

स्‍वीडन और डेनमार्क के बीच एक ही दिन में 2 मैच

द हंड्रेड लीग में मैंस और वीमंस दोनों में ओवल और लंदन स्पिरिट की टीमें आमने सामने होगी. स्‍वीडन और डेनमार्क के बीच एक ही दिन में दो टी20 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच दोपहर 2 बजे और दूसरा शाम 5.30 बजे खेला जाएगा.

एसएलसी टी20 लीग में एसएलसी रेड बनाम ग्रे और ब्‍लू बनाम ग्रीन के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. पाकिस्‍तान की कश्‍मीर प्रीमियर लीग का आज क्‍वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा. वहीं शनिवार दोपहर 2.30 बजे जिम्‍बाब्‍वे इमर्जिंग प्‍लेयर्स और नामिबिया ईगल्‍स के बीच पहला अनऑफिशियल टी20 मैच खेला जाएगा.