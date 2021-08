Cricket Matches Today: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन, जानें आज के मैचों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 13 अगस्‍त यानी शुक्रवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का रोमांच मिलेगा. वहीं वेस्टइंडीज और पाकिस्तान (West Indies vs Pakistan) के बीच जारी पहले टेस्ट पर नजर बनी रहेगी. इसके अलावा द हंड्रेड लीग (the hundred) और तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में भी क्रिकेट का भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा.

भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स, शाम 3.30 बजे से

केएल राहुल के करियर के छठे शतक और रोहित शर्मा की आकर्षक अर्धशतकीय पारी से भारत ने तीन विकेट पर 276 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच का पहला दिन अपने नाम किया. राहुल ने 248 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाये हैं. रोहित विदेशी सरजमीं पर अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गये. उन्होंने 145 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है. इन दोनों ने पहले विकेट के लिये 126 रन जोड़े. यह लार्ड्स पर भारत की तरफ से पहले विकेट के लिये तीसरी और 1974 के बाद पहली शतकीय साझेदारी है. दूसरे दिन भारत 500 का स्कोर खड़ा करना चाहेगा ताकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी ना करना पड़े.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज, रात 8.30 बजे से

पाकिस्तान की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है. किंग्सटन के सबीना पार्क में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. पहले दिन वेस्टइंडीज ने तेज गेंदबाजों के दम पर पाकिस्तान को पहली पारी में 212 रन समेट दिया. हालांकि कैरेबियन टीम की शुरुआत भी बेहद खराब रही. मेजबान टीम दो रन पर दो विकेट खोकर संघर्ष कर रही है. दोनों विकेट मोहम्मद अब्बास ने लिए.

लीग में भी जारी रहेगा रोमांच

भारत-इंग्लैंड टेस्ट के अलावा द हंड्रेड लीग और तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के मुकाबले भी खेले जाएंगे.द हंड्रेड में मैन्‍स और वीमंस दोनों में आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा. तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी एक ही मुकाबला होगा. द हंड्रेड में मैंस और वीमंस दोनों में ही ट्रेंट रॉकेट्स बनाम बर्मिंघम फोनिक्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.