नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 15 अगस्‍त यानी रविवार को क्रिकेट के मैदान पर काफी रोमांच देखने को मिलेगा. जहां भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत अपनी दूसरी पारी शुरू करेगा . वहीं पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज (Pakistan vs West Indies) के बीच पहले टेस्‍ट का भी चौथा दिन है. इसके अलावा द हंड्रेड लीग (the hundred), रॉयल लंदन वनडे कप, स्वीडन और डेनमार्क के बीच टी20 सीरीज, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, नेशनल काउंटीज चैंपियनशिपए, वेस्‍टर्न डिवीजन सुपर टी20 ट्रॉफी, पाकिस्‍तान की कश्‍मीर प्रीमियर लीग , जिम्‍बाब्‍वे इमर्जिंग प्‍लेयर्स और नामिबिया ईगल्‍स के बीच मुकाबले देखने को मिलेंगे.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट मैच का आज चौथा दिन है. इंग्‍लैंड की पहली पारी 391 रन पर ऑल आउट हो गई. उसने 27 रन की बढ़त हासिल कर ली है. पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्‍ट मैच का भी आज चौथा दिन है. वेस्‍टइंडीज ने पहली पारी में 253 रन बनाए. पाकिस्‍तान ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं. स्‍वीडन और डेनमार्क के बीच आज तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा.

लीग्‍स में रोमांच: रविवार को सरे और ग्लूस्टरशर के बीच रॉयल लंदन वनडे कप का क्‍वार्टर फाइनल खेला जाएगा. द हंड्रेड लीग में मैंस और वीमंस दोनों में ट्रेंट रॉकेट्स और मैनचेस्‍टर ओरिजिनल के बीच लीग का 29वां मैच खेला जाएगा. रूबी त्रिची और चेपक सुपर के बीच आज शाम 7.30 बजे तमिलनाडु प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा.

नेशनल काउंटीज चैंपियनशिप में रविवार को 7 मैच खेले जाएंगे. सुपर टी20 ट्रॉफी में मैंस और वीमंस दोनों में स्कोचर्स और टायफून के बीच मुकाबला होगा. 15 अगस्‍त को मीरपुर और ओवसीज के बीच पाकिस्‍तान के कश्‍मीर प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मैच शाम 4 बजे खेला जाएगा. जिम्‍बाब्‍वे इमर्जिंग प्‍लेयर्स और नामिबिया ईगल्‍स के बीच दूसरा अनऑफिशियल टी20 मैच खेला जाएगा.