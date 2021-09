Cricket Matches Today: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला, जानें आज के मैचों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 16 सितंबर यानी गुरुवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand 1st ODI) के बीच पहले वनडे का रोमाचंक खेल देखने को मिलेगा.दोनों टीमों के बीच दोपहर तीन बजे से रावलपिंडी के मैदान पर मैच खेला जाएगा. वहीं स्‍कॉटलैंड बनाम जिम्‍बाब्‍वे (scotland vs zimbabwe) के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. दोनों टीमों के बीच शाम 6 बजे से दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा. इसके अलावा नेपाल और अमेरिका (Nepal vs United States) के बीच भी मैदान पर जंग होगी. दोनों के बीच शाम 4 बजे से वर्ल्ड कप लीग टू के चौथे मैच में भिड़ंत होगी.

न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 के मुकाबले खेलेगी. कीवी टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है. मार्च 2009 में श्रीलंका टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद सालों तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था. लेकिन अब धीरे-धीरे सभी बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं.

पाकिस्तान दौरे पर कप्तान केन विलियम्सन सहित कई बड़े खिलाड़ी नहीं गए हैं. इस दौरान वे यूएई में आईपीएल के दूसरे चरण के मुकाबले में उतरेंगे. विलियम्सन के अलावा ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन, लॉकी फग्युर्सन पाक नहीं गए. बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉम लाथम को वनडे और टी20 टीम की कमान दी गई है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उपकप्तान), फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाम-उल-हक, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद.

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान, विकेटकीपर), फिन एलन, हामिश बेनेट, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डग ब्रेसवेल, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जैकब डफी, मैट हेनरी (केवल वनडे), स्कॉट कुगलेइजन, कोल मैककॉन्ची, हेनरी निकोल्स, अयाज पटेल, रचिन रवींद्र, बेन सियर्स (केवल टी20), ब्लेयर टिकनर, विल यंग.