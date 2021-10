Cricket Matches Today: IPL 2021 में MI vs DC और RR vs CSK के बीच मुकाबला, जानें आज के क्रिकेट मैचों का शेड्यूल

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे चरण में शनिवार को डबल हेडर खेला जाएगा. इसके अलावा ऑस्‍ट्रेलिया में भारत और मेजबान महिला टीम (India vs Australia) के बीच ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्‍ट मैच खेला जा रहा है. आईसीसी मैंस क्रिकेट वर्ल्‍ड कप लीग 2, एवरेस्‍ट प्रीमियर लीग, पाकिस्‍तान के नेशनल टी20 कप में भी क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

आईपीएल की बात करें तो दिन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम दिल्‍ली कैपिटल्‍स (MI vs DC) के बीच शारजाह में दोपहर 3.30 बजे खेला जाएगा. जबकि दूसरे मुकाबले में प्‍लेऑफ में जगह पक्‍की कर चुकी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और संघर्ष कर रही राजस्‍थान रॉयल्‍स (CSK vs RR) की टीम आमने सामने होगी. दोनों के बीच अबु धाबी में शाम 7.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

पिंक बॉल टेस्‍ट मैच का तीसरा दिन

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्‍ट का आज तीसरा दिन है. भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं. आईसीसी मैंस क्रिकेट वर्ल्‍ड कप लीग 2 के 48वें मुकाबले में ओमान और स्‍कॉटलैंड की टीम आमने- सामने होगी.

एवरेस्‍ट प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच भैरवा बनाम काठमांडु के बीच सुबह 9.15 बजे खेला जाएगा. जबकि दूसरा मैच दोपहर 1.15 बजे बिराटनगर बनाम पोखरा के बीच खेला जाएगा. पाकिस्‍तान नेशनल टी20 कप में भी आज 2 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच ब्‍लूचिस्‍तान बनाम खैबर पख्तूनख्वा के बीच और दूसरा मुकाबला सिंध बनाम सेंट्रल पंजाब (पाकिस्‍तान) के बीच खेला जाएगा.