नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 3 अगस्‍त यानी मंगलवार को बांग्‍लादेश बनाम ऑस्‍ट्रेलिया (bangladesh vs australia) और वेस्‍टइंडीज बनाम पाकिस्‍तान (West Indies vs Pakistan) के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. इसके अलावा द हंड्रेड लीग (the hundred) और तमिलनाडु प्रीमियर लीग (tamil nadu premier league) में भी इस खेल का रोमांच देखने को मिलेगा.

बांग्‍लादेश और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच ढाका में सुबह 5.30 बजे से पहला टी20 मैच खेला जाएगा. जबकि वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच सुबह 8.30 बजे प्रोविडेंस में चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. दोनों के बीच सीरीज का पहला और तीसरा मैच बारिश के कारण धुल गया था, जबकि दूसरा मैच पाकिस्‍तान ने 7 रन से जीता था.

मंगलवार को द हंड्रेड लीग में मैन्‍स और वीमंस दोनों में सिर्फ एक एक ही मुकाबले खेले जाएंगे. तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी एक ही मैच खेला जाएगा. जबकि नेशनल काउंटीज चैंपियनशिप में खेले जा रहे 8 मैचों का आज तीसरा दिन है. रॉयल लंदन वनडे कप में चार मैच खेले जाएंगे.

द हंड्रेड में मैंस और वीमंस दोनों में लॉर्ड्स के मैदान पर लंदन स्पिरिट और नॉर्दन सुपरचार्जर्स की टीम आमने सामने होगी. जबकि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में नेल्‍लई रॉयल किंग्‍स और डिंडीगुल ड्रैगन के बीच मुकाबला खेला जाएगा.