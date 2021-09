Cricket Matches Today: भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का दूसरा दिन, जानें आज के मुकाबलों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 3 सितंबर यानी शुक्रवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चौथे टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. इसके अलावा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश (Bangladesh vs New Zealand, 2nd T20I) के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. बांग्लादेश ने पहला टी20 मुकाबला आसानी से जीता था.

भारत बनाम इंग्लैंड, दोपहर 3.30 बजे से

शार्दुल ठाकुर को छोड़कर भारत का कोई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों की स्विंग और सीम का सामना नहीं कर सका लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक पहले स्पैल में दो विकेट चटकाकर चौथे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन भारत को मैच में लौटाया. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत के 191 रन के जवाब में इंग्लैंड ने तीन विकेट 53 रन पर गंवा दिये थे. बुमराह ने दोनों सलामी बल्लेबाजों रोरी बर्न्स (5) और हसीब हमीद (0) को पवेलियन भेजा जब स्कोर बोर्ड पर छह ही रन टंगे थे. बुमराह ने छह ओवर में 15 रन देकर दो विकेट चटकाये. उमेश यादव ने दूसरे स्पैल में शानदार आफ कटर पर फॉर्म में चल रहे जो रूट (21) को आउट किया.

इससे पहले भारत ने सात विकेट 127 रन पर गंवा दिये थे लेकिन अपना चौथा टेस्ट खेल रहे गेंदबाजी हरफनमौला खिलाड़ी ठाकुर ने 36 गेंद में 57 रन बनाकर टीम को 200 के करीब पहुंचाया. उन्होंने उमेश के साथ आठवें विकेट के लिये 63 रन जोड़े. भारतीय पारी 61.3 ओवर में खत्म हो गई और एक बार फिर नामी गिरामी बल्लेबाजों ने निराश किया. ठाकुर के अलावा कप्तान विराट कोहली ने अर्धशतक जमाया लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई और बल्लेबाज 20 रन के पार नहीं पहुंच सका.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, दोपहर 3.30 बजे से

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ढाका में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 60 रन पर समेटने के बाद सात विकेट से जीत दर्ज की थी.