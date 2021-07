Cricket Matches today: भारत-इंग्लैंड महिला टीम के बीच पहला टी20 मैच आज, जानें आज के मैचों का शेड्यूल

9 जुलाई को क्रिकेट की दुनिया में नजरें इंग्लैंड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम (England Women vs India Women, 1st T20I) के बीच होने वाली तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले पर होगी. वहीं वेस्टइंडीज और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम (West Indies Women vs Pakistan Women, 2nd ODI) के बीच दूसरा वनडे मैच आज एंटीगुआ में खेला जाएगा. इसके अलावा जिम्‍बाब्‍वे और बांग्‍लादेश (Zimbabwe vs Bangladesh) के बीच हरारे में एकमात्र टेस्‍ट का आज तीसरा दिन है. साथ ही काउंटी चैंपियनशिप (County Championship 2021) और टी20 ब्लास्ट (T20 Blast 2021) में भी कई मुकाबले होंगे.भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet kaur) मेजबान इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ (England Women vs India Women) आज होने वाले पहले टी20 मुकाबले में फॉर्म में वापसी के साथ बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने की कोशिश करेगी जो अब तक जूझता नजर आया है. मौजूदा दौरे पर एकमात्र टेस्ट ड्रॉ रहा जबकि इंग्लैंड ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती.महमूदुल्लाह (नाबाद 150) और तस्किन अहमद (75) रनों की शानदार पारियां और दोनों बल्लेबाजों के बीच नौंवें विकेट के लिए हुई 191 रनों की साझेदारी के दम पर बांग्लादेश ने हरारे स्पोटर्स क्लब मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 468 रन बनाए. दिन का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे ने एक विकेट पर 114 रन बनाए हैं और वह अभी 354 रन पीछे है.वेस्टइंडीज और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी. दूसरा वनडे मैच एंटीगुआ में खेला जाएगा.